2019-04-22T14:22:15+03:00
Происшествия

В Балашове четыре человека отравились неизвестным веществом

Госпитализированными остаются ребенок и пожилая женщина
Ольга Муравлёва
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В Балашове Саратовской области сегодня, 22 апреля, четыре человека отравились неизвестным веществом.

- Все пострадавшие друг другу родственники, они обратились за медицинской помощью. Двоих, пожилую женщину и ребенка, оставили лечиться в больнице. Остальные — амбулаторно, — сообщили «КП-Саратов» в Минздраве области.

Как отметили в министерстве, состояние у всех ближе к удовлетворительному.

По данным телеканала «Рен ТВ», причиной отравления стал угарный газ.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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