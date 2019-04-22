2019-04-22T14:29:35+03:00
Общество

В Саратове прошли соревнования по шахматам среди ветеранов

Мероприятие состоялось в 10:00
Дарья Вострикова
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Сегодня, 22 апреля, в 10:00 в городском шахматном клубе начались соревнования по шахматам среди ветеранов, приуроченные к празднованию Дня Победы.

Как сообщили «КП-Саратов» в мэрии, в открытии турнира приняла участие Тамара Тупикова: заслуженный тренер РСФСР, заслуженный работник физической культуры Российской Федерации, судья по спорту всесоюзной категории, заместитель председателя Совета Саратовской городской общественной организации ветеранов войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов.

Каждый район представил свою команду, всего приняли участие более 50 шахматистов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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