В Саратове прошли соревнования по шахматам среди ветеранов
Мероприятие состоялось в 10:00
Изменить размер текста:
Сегодня, 22 апреля, в 10:00 в городском шахматном клубе начались соревнования по шахматам среди ветеранов, приуроченные к празднованию Дня Победы.
Как сообщили «КП-Саратов» в мэрии, в открытии турнира приняла участие Тамара Тупикова: заслуженный тренер РСФСР, заслуженный работник физической культуры Российской Федерации, судья по спорту всесоюзной категории, заместитель председателя Совета Саратовской городской общественной организации ветеранов войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов.
Каждый район представил свою команду, всего приняли участие более 50 шахматистов.
ИСТОЧНИК KP.RU