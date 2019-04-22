2019-04-22T14:02:13+03:00
Общество

Прокуратура помогла сироте из Татищевского района получить квартиру

Он живет в новом многоквартирном доме
Дарья Вострикова
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Прокуратура Екатериновского района провела проверку по обращению 23-летнего жителя Татищевского района.

Как рассказали «КП-Саратов» в областном надзорном ведомстве, парень является сиротой и с 2009 года стоял на учете в министерстве строительства и ЖКХ области как нуждающийся в жилище.

В 2013 году попечение над ним прекратили, однако парню квартиру не дали.

Прокуратура направила в суд иск, чтобы юноше дали жилплощадь не менее 30 кв. м. Это решение удовлетворено.

Теперь сирота живет в благоустроенной квартире многоквартирного дома в родном районе.

ИСТОЧНИК KP.RU

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