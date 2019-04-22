В Саратове жители страдают от изменяющейся цены работ на капремонт

СЕГОДНЯ 13:51 2019-04-22T13:56:21+03:00

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Сегодня, 22 апреля, в мэрии состоялось заседание градостроительной комиссии по вопросам капремонта домов.

Заместитель главы администрации Саратова по городскому хозяйству Максим Сиденко сказал, что наивно ожидать прихода подрядчика с многомиллионными оборотами, который сделает все кровли в городе. Нужно обсудить вопрос поддержки малых организаций краткосрочными кредитами, проработать быстрый механизм оплаты, чтобы пришли постоянные подрядчики.

Присутствующие обсудили дома, которые уже 12 раз выставляются на аукцион.

По словам заместителя генерального директора Фонда капремонта Саратовской области Натальи Плехановой, цены на работы меняются. Например, по ходу строители видят, что нужно доделать что-то еще, без чего здание рухнет, тогда проект приходится переписать. Не все проектировщики местные и о скорости тут говорить не приходится.

Председатель комиссии Евгений Чернов напомнил о случаях, когда подрядчикам надо сделать кровлю, но на крыше нет, к примеру, парапета, без которого эти работы не сделаешь.

Наталия Плеханова добавила, что понимает все, но решить проблему может только общее собрание граждан, собственников жилья в конкретном доме.

ИСТОЧНИК KP.RU