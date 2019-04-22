В Саратове самая дешевая летняя резина по стране

СЕГОДНЯ 13:47 2019-04-22T13:47:19+03:00

Изменить размер текста: A A

В Саратове дешевле всего купить летнюю резину среди регионов страны — в среднем 5,2 тыс. рублей.

- Также самые низкие цены на покупку шин оказались в Ростове-на-Дону и Тольятти — 6,1 тыс. рублей, — выяснила «КП-Саратов» в сервисе «Юла».

Дороже всего резина стоит в Москве и Абакане — 9,8 и 9,5 тыс. рублей соответственно, а средняя цена по РФ — 7,5 тыс. рублей

В среднем стоимость летнего комплекта выросла в 2019 году на 9%. Больше всего запросов на сайте объявлений об этом товаре пришлось на начало апреля.

Следите за новостями Саратова также в Telegram и ВКонтакте, а также предлагайте свои новости

ИСТОЧНИК KP.RU