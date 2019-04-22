В Саратовской области появится газон из Дании

СЕГОДНЯ 13:45 2019-04-22T13:49:43+03:00

В страну привезут более 66 тонн продукции

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Согласно решению федерального Россельхознадзора, ООО «Агрофирма АЭЛИТА» из Москвы разрешили ввезти в Россию 66,5 тонны газонных трав из датского питомника DLF Seeds A/S (Ny Oestergade 9, DK-4000 Roskilde, Denmark).

Об этом решении «КП-Саратов» сообщили в Управлении Россельхознадзора по Саратовской области.

Специалисты будут решать, что делать с каждой партией, только после проведенных экспертиз.

Поскольку газонные травы появятся у нас в стране, они могут прибыть в Саратовскую область.

ИСТОЧНИК KP.RU