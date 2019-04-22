В Саратове нерадивая мать не оплатила штраф и получила срок

СЕГОДНЯ 13:40 2019-04-22T13:49:12+03:00

Она не хотела отдавать деньги добровольно

Изменить размер текста: A A

Жительницу Саратова приговорили к двум месяцам лишения свободы за неуплату штрафа.

Как сообщили «КП-Саратов» в УФССП по области, сначала ее обязали отдать в казну 6 тыс. рублей за неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего.

Отдавать деньги добровольно она не хотела, хоть и знала, что за этим может последовать тюрьма.

Пристав вынес представление о замене наказания, такое же решение принял суд.

ИСТОЧНИК KP.RU