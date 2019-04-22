В Саратове нерадивая мать не оплатила штраф и получила срок
Она не хотела отдавать деньги добровольно
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Жительницу Саратова приговорили к двум месяцам лишения свободы за неуплату штрафа.
Как сообщили «КП-Саратов» в УФССП по области, сначала ее обязали отдать в казну 6 тыс. рублей за неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего.
Отдавать деньги добровольно она не хотела, хоть и знала, что за этим может последовать тюрьма.
Пристав вынес представление о замене наказания, такое же решение принял суд.
ИСТОЧНИК KP.RU