2019-04-22T13:49:12+03:00
Происшествия

В Саратове нерадивая мать не оплатила штраф и получила срок

Она не хотела отдавать деньги добровольно
Дарья Вострикова
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Жительницу Саратова приговорили к двум месяцам лишения свободы за неуплату штрафа.

Как сообщили «КП-Саратов» в УФССП по области, сначала ее обязали отдать в казну 6 тыс. рублей за неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего.

Отдавать деньги добровольно она не хотела, хоть и знала, что за этим может последовать тюрьма.

Пристав вынес представление о замене наказания, такое же решение принял суд.

ИСТОЧНИК KP.RU

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