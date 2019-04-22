В Духовницком районе бизнесмена оштрафовали за подозрительное зерно
Ему пришлось отдать 20 тыс. рублей
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В январе 2019 года Управление Россельхознадзора по Саратовской области выявило, что глава КФХ Духовницкого района нарушил техрегламент о хранении зерна.
Как рассказали «КП-Саратов» в надзорном ведомстве, мужчина выставил на прилавок 288 тонн продукции без декларации на качество соответствия.
Согласно решению Арбитражного суда, предпринимателя оштрафовали на 20 тыс. рублей.
ИСТОЧНИК KP.RU