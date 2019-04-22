2019-04-22T13:48:22+03:00
Общество

В Духовницком районе бизнесмена оштрафовали за подозрительное зерно

Ему пришлось отдать 20 тыс. рублей
Дарья Вострикова
Поделиться:
Изменить размер текста:

В январе 2019 года Управление Россельхознадзора по Саратовской области выявило, что глава КФХ Духовницкого района нарушил техрегламент о хранении зерна.

Как рассказали «КП-Саратов» в надзорном ведомстве, мужчина выставил на прилавок 288 тонн продукции без декларации на качество соответствия.

Согласно решению Арбитражного суда, предпринимателя оштрафовали на 20 тыс. рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Только 6% саратовцев написали «Тотальный диктант» отлично
Юлия Литневская поздравила ветеранов войны и труда с началом турнира по шахматам
В Саратове отправили под стражу пьяную компанию, забившую до смерти парня
Володин в интервью рассказал о своем профиле в «Инстаграм»
Саратовцев приглашают узнать историю театра
В Саратовской области за 2018 год банкротами стали 812 человек
Саратовцам рассказали, как избежать проблем с землей
В Саратове УК перед проверкой ГЖИ ставит недостающие запчасти на сломанные лифты
В Саратове на сельхозярмарках провели более 1 тыс. экспертиз продукции
Саратовские спортсмены привезли пять медалей Республиканского турнира по дзюдо
Ветеран-афганец Андрей Ершов: «Диктант Победы» особенно важен для подрастающего поколения
В Саратовской области на майские праздники изменится расписание электричек