2019-04-22T13:12:31+03:00
Происшествия

В психбольнице Вольска незаконно работали санитарки

Руководство оштрафовали на 48 тыс. рублей
Дарья Вострикова
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Вольская межрайонная прокуратура установила, что в ГУЗ СО «Вольский межрайонный психоневрологический диспансер» были нарушения трудового законодательства.

Как рассказали «КП-Саратов» в областном надзорном ведомстве, с марта 2018 года в учреждении незаконно работали шесть человек.

Государственной инспекцией труда по Саратовской области главный врач, бухгалтер, специалист по охране труда и заведующий психиатрическим отделением были оштрафованы на общую сумму 48 тыс. рублей.

Внесенное в адрес главврача представление вынудило его принять женщин на работу официально.

ИСТОЧНИК KP.RU

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