Саратовцам насчитали лишние 50 тыс. рублей за «коммуналку»

СЕГОДНЯ 13:06 2019-04-22T13:11:45+03:00

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Ртищевская межрайонная прокуратура выявила нарушения соблюдения законодательства в жилищно-коммунальной сфере.

Как рассказали «КП-Саратов» в областном надзорном ведомстве, УК ООО «Капитал Строй» с ноября 2018 года на основании решения общего собрания собственников жилья многоквартирного дома повысила тариф на содержание общедомового и лифтового хозяйства.

Проверка показала, что подписи жильцов в протоколах были подделаны.

Возбуждено уголовное дело по этому факту. Кроме того, внесенное в адрес компании представление вынудило их вернуть жильцам более 50 тыс. рублей, сделав перерасчет.

ИСТОЧНИК KP.RU