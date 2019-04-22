Саратовцам насчитали лишние 50 тыс. рублей за «коммуналку»
Они подделали решения общего собрания
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Ртищевская межрайонная прокуратура выявила нарушения соблюдения законодательства в жилищно-коммунальной сфере.
Как рассказали «КП-Саратов» в областном надзорном ведомстве, УК ООО «Капитал Строй» с ноября 2018 года на основании решения общего собрания собственников жилья многоквартирного дома повысила тариф на содержание общедомового и лифтового хозяйства.
Проверка показала, что подписи жильцов в протоколах были подделаны.
Возбуждено уголовное дело по этому факту. Кроме того, внесенное в адрес компании представление вынудило их вернуть жильцам более 50 тыс. рублей, сделав перерасчет.
ИСТОЧНИК KP.RU