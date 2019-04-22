В Саратове шиномонтажник угнал авто клиента и врезался в стену
Горе-водителя госпитализировали
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В Саратове мужчина угнал автомобиль и попал на нем в ДТП.
- Предполагается, что пьяный работник шиномонтажа на улице Фабричная взял машину клиента, которая стояла в СТО после капремонта, разогнался и впечатался в стену предприятия, — сообщил «КП-Саратов» спецкорреспондент.
Пострадавшего горе-водителя госпитализировала «скорая помощь». Полиция составила в отношении парня административный протокол за вождение в пьяном виде и без прав. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
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ИСТОЧНИК KP.RU