2019-04-22T12:52:23+03:00
Происшествия

В Саратове шиномонтажник угнал авто клиента и врезался в стену

Горе-водителя госпитализировали
Ольга Муравлёва
Поделиться:
Изменить размер текста:

В Саратове мужчина угнал автомобиль и попал на нем в ДТП.

- Предполагается, что пьяный работник шиномонтажа на улице Фабричная взял машину клиента, которая стояла в СТО после капремонта, разогнался и впечатался в стену предприятия, — сообщил «КП-Саратов» спецкорреспондент.

Пострадавшего горе-водителя госпитализировала «скорая помощь». Полиция составила в отношении парня административный протокол за вождение в пьяном виде и без прав. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Следите за новостями Саратова также в Telegram и ВКонтакте, а также предлагайте свои новости

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Только 6% саратовцев написали «Тотальный диктант» отлично
Юлия Литневская поздравила ветеранов войны и труда с началом турнира по шахматам
В Саратове отправили под стражу пьяную компанию, забившую до смерти парня
Володин в интервью рассказал о своем профиле в «Инстаграм»
Саратовцев приглашают узнать историю театра
В Саратовской области за 2018 год банкротами стали 812 человек
Саратовцам рассказали, как избежать проблем с землей
В Саратове УК перед проверкой ГЖИ ставит недостающие запчасти на сломанные лифты
В Саратове на сельхозярмарках провели более 1 тыс. экспертиз продукции
Саратовские спортсмены привезли пять медалей Республиканского турнира по дзюдо
Ветеран-афганец Андрей Ершов: «Диктант Победы» особенно важен для подрастающего поколения
В Саратовской области на майские праздники изменится расписание электричек