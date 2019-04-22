Названы причины отсутствия капремонта домов в Саратове

СЕГОДНЯ 12:43 2019-04-22T12:53:36+03:00

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Сегодня, 22 апреля, в мэрии прошло заседание рабочей группы постоянной комиссии по градостроительству, жилищно-коммунальному хозяйству, архитектуре, земельным ресурсам, на котором заявили об отсутствии подрядчиков на капремонт.

Об этом рассказала заместитель генерального директора Фонда капремонта Саратовской области Наталья Плеханова.

Она сказала, что подрядчики на аукционы заявляются, но их недостаточно много. Одна из причин — это слишком низкая стоимость, как считают строители, хотя она рассчитывается официально. В ближайшее время будет пересмотр предельной стоимости по капремонту, например, это уже сделали по лифтовым работам.

Неохотно берут заказы на инженерные системы, поскольку жители не пускают строителей в квартиры — кто сам уже все сделал.

Плохая ситуация с конкурсами на мягкие кровли, так как зимой их не ремонтируют и поэтому все аукционы на декабрь остались без заявок.

Наталья Плеханова надеется, что вместе с потеплением процент заявок на эти работы все-таки увеличится.

Многие малые компании заявляются на 2-3 дома и больше не хотят, не позволяют мощности.

Евгений Чернов, зампред комиссии, заметил Наталье Плехановой, что многие люди платят за капремонт с 2014 года и не получают ничего, такие ситуации ужасают и нужно их скорее разрешать.

ИСТОЧНИК KP.RU