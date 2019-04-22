В Саратове успели отремонтировать лишь пятую часть домов по программе капремонта
На сегодняшнем первом, установочном, заседании рабочей группы постоянной комиссии гордумы по градостроительству, жилищно-коммунальному хозяйству, архитектуре, земельным ресурсам обсудили проблему капремонта в многоквартирных домах Саратова .
Слово взял зампред комиссии Евгений Чернов, который объявил - ситуация в Саратове с ремонтом хуже, чем в России. В 2018 году по стране было запланировано отремонтировать чуть более 53 тыс. многоквартирных домов, а завершено по факту - 42479 из них. В Саратове ситуация проседает.
Заместитель генерального директора Фонда капремонта Наталья Плеханова ответила на вопрос депутата и председателя комиссии Дмитрия Кудинова о том, почему из почти 2 тыс. домов по плану в Саратове проведены работы только на 200 , то есть отставание более чем в 5 раз.
Плеханова сказала, что внесение изменения к порядку предварительного проектирования и изменение порядка отбора подрядчиков привело к тому, что была задержка в объявлении аукционов, так как не было ни одного проекта. Поэтому отставание возникло в 2017 году, а часть проектных работ исполнялись в конце 2017 или вообще в 2018 году.
Она добавила, что более тысячи домов остались неотработанными после отклонения от графика 2016-2018 годов. Всего сейчас объявлено 393 аукциона, и если придут подрядчики на них, то к июню проектная документация будет сделана, а если нет, то аукцион будет объявлен снова, но сроки снова будут сдвинуты.
ИСТОЧНИК KP.RU