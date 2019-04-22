В Саратове ГИБДД объявила охоту на байкеров

СЕГОДНЯ 11:43 2019-04-22T11:43:56+03:00

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В Саратовской области с 23 по 28 апреля пройдет акция «Мотоцикл, скутер, мопед, велосипед». Во время мероприятия сотрудники ГИБДД будут останавливать водителей двухколесного транспорта.

- Особое внимание будет уделяться шоферам, которым еще нет 16 лет. С ними проведут беседу. Несовершеннолетние, водящие мопед или скутер без прав, получат штраф от 5 до 15 тыс. рублей, — сообщили «КП-Саратов» в ГИБДД региона.

Напомним, наказание получат и неопытные водители с пассажирами, ездоки без шлемов.

В ГИБДД также рассказали об аварии, случившейся в субботу, 20 апреля, в Энгельсе. В 21:45 у дома №71 по улице Фридриха Энгельса 32-летняя женщина за рулем Chevrolet врезалась в мотоцикл Yamaha.

Водительница поворачивала налево и не пропустила 35-летнего байкера. Мужчину госпитализировали.

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ИСТОЧНИК KP.RU