На энгельсском пляже будет открыто летнее кафе
В Энгельсе началась подготовка к пляжному сезону.
Как сообщили «КП-Саратов» в энгельсской администрации, запланировано открыть городской пляж и пляж благотворительного детского фонда «Парус».
До 1 июня должно быть завершено обследование дна. Вскоре начнутся работы по уборке береговой линии и очистке песка, по ремонту инвентаря и игрового оборудования.
После этого будет получено санитарно-эпидемиологическое заключение.
- Для удобства граждан в этом году на городском пляже будет открыто летнее кафе, где покровчане и гости города смогут приобрести прохладительные напитки и мороженое, — заметили в администрации.
Купальный сезон откроют после того, как вода прогреется до 18 градусов.
ИСТОЧНИК KP.RU