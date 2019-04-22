2019-04-22T11:31:34+03:00
Общество

На энгельсском пляже будет открыто летнее кафе

Началась подготовка к купальному сезону
Екатерина Семенова
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В Энгельсе началась подготовка к пляжному сезону.

Как сообщили «КП-Саратов» в энгельсской администрации, запланировано открыть городской пляж и пляж благотворительного детского фонда «Парус».

До 1 июня должно быть завершено обследование дна. Вскоре начнутся работы по уборке береговой линии и очистке песка, по ремонту инвентаря и игрового оборудования.

После этого будет получено санитарно-эпидемиологическое заключение.

- Для удобства граждан в этом году на городском пляже будет открыто летнее кафе, где покровчане и гости города смогут приобрести прохладительные напитки и мороженое, — заметили в администрации.

Купальный сезон откроют после того, как вода прогреется до 18 градусов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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