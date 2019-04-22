В Саратове коммунисты отмечают день рождения Ленина

СЕГОДНЯ 11:21 2019-04-22T11:21:48+03:00

Они пришли к монументу вождя в Заводском районе

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В Саратове представители фракции КПРФ пришли к памятнику Ленина в Заводском районе города.

- Митинг в сквере у бывшего ГИБДД в Заводском, — написала очевидец Дарья Панкова в группе «Саратов онлайн» соцсети «ВКонтакте».

Однако девушку осекли комментаторы, сказав, что коммунисты проводят не митинг, а пришли на акцию памяти Владимиру Ильичу Ленину, у которого сегодня был бы день рождения — 149 лет.

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ИСТОЧНИК KP.RU