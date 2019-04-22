Саратовцы больше всех в России довольны работодателями

СЕГОДНЯ 11:14 2019-04-22T11:23:05+03:00

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В Саратовской области — самые заботливые работодатели.

Как такому выводу пришли эксперты службы исследований HeadHunter на основе опроса работников в разных регионах России.

Оказалось, что саратовцы оценили своих работодателей выше всех по стране, присвоив 2,83 балла. Следом идут Татарстан и Самара.

Жители нашего региона отметили такие положительные моменты на рабочем месте, как уютный офис, гибкий график, своевременная выплата зарплаты. 21% рады достойному уровню оплаты труда и корпоративным мероприятиям. Однако часть недовольны отсутствием перекусов за счет работодателя, путевок в лагеря.

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ИСТОЧНИК KP.RU