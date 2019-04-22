2019-04-22T11:11:48+03:00
Происшествия

В Саратовской области за первый квартал 2019 случилось 406 электронных мошенничеств

Больше всего таких афер произошло в Балаковском районе
Ольга Муравлёва
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В Саратовской области растет количество мошенничеств с использованием электронных средств платежа.

- В первом квартале 2019 года зарегистрировано 406 таких преступлений. Больше всего — 24% — в Балаковском районе. На втором месте по численности — Энгельсский — 14%. Меньше всего мошенничеств, 7%, за первые три месяца 2019 произошло в Заводском районе Саратова, — сообщили «КП-Саратов» в прокуратуре региона.

Общий ущерб, причиненный электронными аферами, составил более 8 млн рублей, а злоумышленники возместили порядка 130 тыс. рублей.

Стоит отметить, что всего по России за март — январь случилось 2,9 тыс. аналогичных злодеяний.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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