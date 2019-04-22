Саратов стал одним из самых «пиратских» городов России

СЕГОДНЯ 09:54 2019-04-22T09:58:24+03:00

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Саратов вошел в десятку российских городов, жители которого охотнее всего пользуются пиратским программным обеспечением.

Как сообщили «КП-Саратов» в независимом агентстве ZOOM MARKET, опрос был проведен среди 2 280 жителей 19 городов. В опросе приняли участие мужчины и женщины в возрасте от 23 до 61 года.

Респонденты отвечали на вопросы: «Вы используете пиратское программное обеспечение?», «Раньше использовали?», «Ваши знакомые используют?»

Саратов занял шестое место, уступив Воронежу, Москве, Брянску, Тамбову, Перми.

Эксперты агентства отметили, что использование пиратского ПО сократилось вдвое за последние несколько лет, но пиратского контента (фильмов и книг) только растет.

ИСТОЧНИК KP.RU