В Саратовской области горели дворы и трава
С пожаром справилась одна единица техники
Изменить размер текста:
Вчера, 21 апреля, в 14:27 на пульт оперативного дежурного в Татищеве поступил сигнал о загорании сухой травы на 2 гектарах в селе Губаревка.
Об этом «КП-Саратов» сообщили в областном ГУ МЧС.
Второй пожар произошел в 04:44 20 марта. В селе Баскатовка Марксовского района горели дворы. Площадь пожара составила 125 кв. м.
В обоих случаях стихию смогли усмирить по одной единицы техники.
ИСТОЧНИК KP.RU