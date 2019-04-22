В Саратовской области горели дворы и трава

СЕГОДНЯ 09:54 2019-04-22T09:57:39+03:00

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Вчера, 21 апреля, в 14:27 на пульт оперативного дежурного в Татищеве поступил сигнал о загорании сухой травы на 2 гектарах в селе Губаревка.

Об этом «КП-Саратов» сообщили в областном ГУ МЧС.

Второй пожар произошел в 04:44 20 марта. В селе Баскатовка Марксовского района горели дворы. Площадь пожара составила 125 кв. м.

В обоих случаях стихию смогли усмирить по одной единицы техники.

ИСТОЧНИК KP.RU