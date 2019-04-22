2019-04-22T09:20:30+03:00
Происшествия

Браконьера под Саратовом будут судить за ложный донос

Он заявил о краже арестованного снегохода
Екатерина Семенова
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В Воскресенском районе Саратовской области в суд направлено дело о заведомо ложном доносе.

Как сообщили «КП-Саратов» в прокуратуре, обвиняемый — 47-летний мужчина.

По версии следствия, в феврале 2019 года гражданин написал заявление о краже снегохода EXPEDITION TUV V-1300 стоимостью более 1 млн рублей.

При этом было установлено, что ранее этот снегоход у него арестовали в рамках уголовного дела о браконьерстве. Выяснилось, что мужчина незаконно отдал технику на хранение приятелю в Саратове.

ИСТОЧНИК KP.RU

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