Браконьера под Саратовом будут судить за ложный донос
Он заявил о краже арестованного снегохода
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В Воскресенском районе Саратовской области в суд направлено дело о заведомо ложном доносе.
Как сообщили «КП-Саратов» в прокуратуре, обвиняемый — 47-летний мужчина.
По версии следствия, в феврале 2019 года гражданин написал заявление о краже снегохода EXPEDITION TUV V-1300 стоимостью более 1 млн рублей.
При этом было установлено, что ранее этот снегоход у него арестовали в рамках уголовного дела о браконьерстве. Выяснилось, что мужчина незаконно отдал технику на хранение приятелю в Саратове.
ИСТОЧНИК KP.RU