2019-04-22T09:11:22+03:00
Общество

Десять саратовских девятиклассников сдадут ОГЭ раньше всех

Они напишут экзамены благодаря досрочному периоду с 22 по 29 апреля
Ольга Муравлёва
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В Саратовской области десять девятиклассников сдадут ОГЭ в досрочный период.

- Такая возможность им представится с 22 по 29 апреля. Однако школьникам нужно сдать определенные документы, подтверждающие их уважительные причины, из-за которых они не могут написать экзамены вместе со всеми, — сообщили «КП-Саратов» в Минобразе региона.

Учеников, решившихся на такой шаг, в области десять. 22 и 26 апреля они все сдадут математику и русский язык. 24 апреля один человек напишет ОГЭ по физике, два — по биологии, один — по истории и шесть сдадут географию.

В последний день досрочной сдачи, 29 апреля, один человек защитит свои знания по химии, еще один — по информатике и восемь — по обществознанию.

Резервные дни ГИА в досрочный период также ожидаются с 6 по 14 мая.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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