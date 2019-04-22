2019-04-22T11:20:01+03:00
Общество

Население Саратовской области умирает и уезжает рекордными для России темпами

За три года Саратовская область недосчиталась почти 47 тыс. человек
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Наибольшая убыль населения в абсолютном выражении зафиксирована в Саратовской области — здесь за три последних года стало на 46,68 тыс. человек меньше.

На втором месте по количеству умерших и уехавших Нижегородская область, у нее минус 45,68 тыс. человек, на третьем — Алтайский край — минус 43,89 тыс. населения.

Об этом говорится в опубликованном 22 апреля исследовании РИА Новости.

По отношению к количеству населения быстрее всего пустеет Еврейская автономная область, сократив население за три года на 3,72%. Магадан недосчитался 3,53% населения, Тамбовская область — 3,27%.

Рост населения зафиксирован исследователями в Севастополе, Ингушетии и Чечне.

В России за 2016 - 2018 годы отмечено падение рождаемости, которое обгоняет снижение смертности населения. При этом приток мигрантов сокращается, а отток жителей растет.

Лишь в 25 регионах численность населения за последние три года выросла, в остальных 60 — сократилась.

ИСТОЧНИК KP.RU

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