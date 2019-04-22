Под Саратовом в дачном домике сгорел мужчина

СЕГОДНЯ 08:51 2019-04-22T09:14:19+03:00

Изменить размер текста: A A

Сегодня ночью, с 21 на 22 апреля, на Зеленом острове у Саратове загорелся дачный домик.

Как сообщил специальный корреспондент «КП-Саратов», стихия унесла жизнь мужчины, тело которого обнаружили в одной из комнат после ликвидации пожара.

Следователи осмотрели место происшествия, признаков насильственной смерти не обнаружили.

После судебно-медицинской и пожарно-технической экспертиз станут ясны причины возгорания и гибели человека, после чего будет принято соответствующее процессуальное решение.

ИСТОЧНИК KP.RU