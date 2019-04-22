Злостного любителя пьяной езды из Балакова отправили на 150 часов работ
Его лишили прав на два года
Изменить размер текста:
В Балакове Саратовской области вынесен приговор 58-летнему мужчине.
Как сообщили «КП-Саратов» в прокуратуре, гражданина признали виновным в нарушении ПДД.
Мужчина вел автомобиль Kia Ceed 30 ноября, при этом водитель был пьян и уже лишен прав. На улице Волжская машину остановили сотрудники ГИБДД и установили, что в выдыхаемом воздухе содержится 0,48 мг/л алкоголя.
Суд приговорил мужчину к 150 часам обязательных работ и лишению прав на два года.
ИСТОЧНИК KP.RU