2019-04-22T09:13:15+03:00
Общество

Злостного любителя пьяной езды из Балакова отправили на 150 часов работ

Его лишили прав на два года
Екатерина Семенова
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В Балакове Саратовской области вынесен приговор 58-летнему мужчине.

Как сообщили «КП-Саратов» в прокуратуре, гражданина признали виновным в нарушении ПДД.

Мужчина вел автомобиль Kia Ceed 30 ноября, при этом водитель был пьян и уже лишен прав. На улице Волжская машину остановили сотрудники ГИБДД и установили, что в выдыхаемом воздухе содержится 0,48 мг/л алкоголя.

Суд приговорил мужчину к 150 часам обязательных работ и лишению прав на два года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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