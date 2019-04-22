Для жителей Волжского района организовали подвоз воды

СЕГОДНЯ 08:34 2019-04-22T08:44:02+03:00

Это связано с массовым отключением коммуникаций

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Сегодня, 22 апреля, без воды остались жители Волжского района.

Как сообщили «КП-Саратов» в ООО «КВС», это связано с вводом в эксплуатацию вновь проложенного водопровода.

Поэтому сегодня с 07:00 до полуночи будет организован подвоз воды по семи точкам.

Напомним, это адреса:

- улица Исаева, 32: 10:00 — 11:00, 15:00 — 17:00;

- улица Державинская,10: 11:00 — 12:00, 17:00 — 18:30;

- улица Муленкова, 6: 12:00 — 13:30, 18:30 — 20:00;

- улица Абрикосовая, 1: 10:00 — 11:00, 15:00 — 16:00;

- с/х «Комбайн», 3: 11:00 — 12:00, 16:00 — 17:00;

- ЦДК, 5: 12:00 — 13:00, 17:00 — 18:30;

- 1-й Овсяной проезд, 1: 13:00 — 13:30, 18:30 — 20:00.

ИСТОЧНИК KP.RU