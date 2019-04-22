2019-04-22T08:36:46+03:00
Общество

Мэрия: Саратовских учителей не будут сгонять на майские мероприятия

Тех, кого будут заставлять, просят сообщать в комитет по образованию
Екатерина Семенова
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Мэрия Саратова заверила, что учителей не будут принуждать к участию в каких-либо мероприятиях.

Как заявила «КП-Саратов» заместитель главы администрации города по социальной сфере Наталья Леонтьева, появившаяся в СМИ информация об обязательном участии учителей в майских мероприятиях безосновательна.

- Ни на каких совещаниях, ни устно, ни письменно данных указаний не давалось. Никто никого не понуждает участвовать в каких-либо мероприятиях.

Если кто-то столкнулся с данной ситуацией — просим сообщить об этом в городской комитет по образованию, мы проведем тщательную проверку, а виновные будут наказаны.

Однако если таких фактов не будет выявлено, не исключено, что нам придется обратиться в соответствующие компетентные органы для того, чтобы они рассмотрели новость о данном инциденте на предмет ее достоверности, — подчеркнула Наталия Леонтьева.

ИСТОЧНИК KP.RU

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