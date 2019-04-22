Пенсионер оставил жителя Балаковского района без телефона и велосипеда

СЕГОДНЯ 08:28 2019-04-22T08:35:18+03:00

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Полиция Балаковского района раскрыла кражу у 36-летнего местного жителя.

Как сообщили «КП-Саратов» в областном ГУ МВД, мужчина обратился в отдел 23 июля 2018 года в 00:50 и рассказал, что ночью у него пропал велосипед Stern 18MIR216T и сотовый телефон Samsung Galaxy J3. Кража произошла у его дома на Саратовском шоссе.

Предполагаемого вора задержали. Им оказался 63-летний мужчина, который признался в содеянном и отправился ждать решения уголовного дела под подпиской о невыезде.

ИСТОЧНИК KP.RU