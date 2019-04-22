Пенсионер оставил жителя Балаковского района без телефона и велосипеда
Его задержали
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Полиция Балаковского района раскрыла кражу у 36-летнего местного жителя.
Как сообщили «КП-Саратов» в областном ГУ МВД, мужчина обратился в отдел 23 июля 2018 года в 00:50 и рассказал, что ночью у него пропал велосипед Stern 18MIR216T и сотовый телефон Samsung Galaxy J3. Кража произошла у его дома на Саратовском шоссе.
Предполагаемого вора задержали. Им оказался 63-летний мужчина, который признался в содеянном и отправился ждать решения уголовного дела под подпиской о невыезде.
ИСТОЧНИК KP.RU