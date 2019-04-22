В Заводском районе парень обокрал продавца и пенсионера
Он во всем признался
Изменить размер текста:
Полиция Заводского района Саратова раскрыла кражу велосипедов.
Как рассказали «КП-Саратов» в городском ГУВД, вчера, 21 апреля, с заявлениями в отдел пришли 67-летний пенсионер и 48-летняя продавщица.
По их словам, прошлой ночью кто-то взломал замок двери, которая вела к общему коридору квартир дома на Пензенской улице, и унес оттуда аккумуляторы фирм «Браво» и «Веста».
По подозрению в воровстве задержали 24-летнего парня. Он во всем признался. На молодого человека завели уголовное дело и отпустили под подписку о невыезде.
ИСТОЧНИК KP.RU