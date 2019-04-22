В Заводском районе парень обокрал продавца и пенсионера

СЕГОДНЯ 08:12 2019-04-22T08:32:19+03:00

Он во всем признался

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Полиция Заводского района Саратова раскрыла кражу велосипедов.

Как рассказали «КП-Саратов» в городском ГУВД, вчера, 21 апреля, с заявлениями в отдел пришли 67-летний пенсионер и 48-летняя продавщица.

По их словам, прошлой ночью кто-то взломал замок двери, которая вела к общему коридору квартир дома на Пензенской улице, и унес оттуда аккумуляторы фирм «Браво» и «Веста».

По подозрению в воровстве задержали 24-летнего парня. Он во всем признался. На молодого человека завели уголовное дело и отпустили под подписку о невыезде.

ИСТОЧНИК KP.RU