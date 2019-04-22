Саратовцы испугались «зайчика»
В соцсетях появились сообщения о ребенке в меховом костюме
Фото соцсетей
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В Заводском районе Саратова бегал «зайчик».
Как сообщили «КП-Саратов» очевидцы в группе «Саратов онлайн», ребенок нашел игрушку зайчика, залез в него и принялся бегать по улицам.
Судя по комментариям пользователей, такая игра, вероятно, сильно перепугала прохожих.
Фотографии были сделаны возле дома №40 по Ново-Астраханскому шоссе.
Ребенок бегал по Саратову в костюме зайчика.
ИСТОЧНИК KP.RU