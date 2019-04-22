Саратовцы испугались «зайчика»

СЕГОДНЯ 08:00 2019-04-22T08:08:59+03:00

В соцсетях появились сообщения о ребенке в меховом костюме

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В Заводском районе Саратова бегал «зайчик».

Как сообщили «КП-Саратов» очевидцы в группе «Саратов онлайн», ребенок нашел игрушку зайчика, залез в него и принялся бегать по улицам.

Судя по комментариям пользователей, такая игра, вероятно, сильно перепугала прохожих.

Фотографии были сделаны возле дома №40 по Ново-Астраханскому шоссе.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="720" height="1280" src="https://www.saratov.kp.ru/video/embed/704527" frameborder="0"></iframe> Ребенок бегал по Саратову в костюме зайчика.

ИСТОЧНИК KP.RU