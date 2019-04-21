В Саратове загорелся городской пляж и пруд Зеркальный
Пользователи соцсетей делятся снимками видимых издалека дымов от пожаров
Пожар на городском пляже Саратова. Фото пользователи ВКонтакте Александра Моисеева
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В течение воскресенья, 21 апреля, в областном центре продолжались пожары на водоемах, где в большом количестве поджигали камыши.
Пляж Саратова
Возгорание во второй половине дня зафиксировано на пруду Зеркальный на 6 квартале Ленинского района, а также на острове Покровские пески, где располагается саратовский пляж. Огонь полыхал у окончания пляжа.
Пожар на Зеркальном. Фото - Леонид Лис
Пользователи соцсетей уверены, что это рукотворные пожары.
Напомним, по данным регионального ГУ МЧС, за 20 апреля произошло 26 возгораний в Саратове и 117 - в районах области. Большая часть из них – палы травы и камышей.
ИСТОЧНИК KP.RU