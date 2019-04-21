Саратовскую область посетил Константин Дзю

СЕГОДНЯ 19:22 2019-04-21T19:36:28+03:00

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Саратовскую область посетил абсолютный чемпион мира среди профессионалов по боксу Константин Цзю. Он побывал 20 апреля в Балаково.

Сюда знаменитого спортсмена заманили на открытие XXII традиционного турнира по греко-римской борьбе среди юношей, памяти Заслуженного работника сельского хозяйства РФ А.Е. Рогова.

Его визит держался в тайне и сфотографироваться с кумиром миллионов смогли только некоторые из спортсменов, тренеров, журналистов и глава района Александр Соколов.

После церемонии открытия Константин Цзю посетил школу бокса на Волжской.

Как сообщает сайт balakovo24.ru, Дзю рассказал юным боксерам, что успеха можно добиться только тренируясь не менее двух раз в день.

Константин Дзю с балаковскими спортсменами и болельщиками. Фото balakovo64.ru

ИСТОЧНИК KP.RU