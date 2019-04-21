Спасатели успели поймать «прыгунью» под мостом Саратов-Энгельс

СЕГОДНЯ 18:46 2019-04-21T18:50:26+03:00

В Саратове девушка в шутку отправила матери фото моста Саратов-Энгельс и пообещала прыгнуть

Изменить размер текста: A A

Днем 21 апреля саратовские областные спасатели выехали к мосту Саратов-Энгелшьс чтобы предотвратить возможную трагедию.

Как сообщили в облспасе, поступила информация, что 16-летняя местная жительница отправила своей матери с телефона фотографию моста и сообщила, что собирается прыгнуть.

В результате отправительницу фото и сообщения задержали на саратовской стороне под мостом.

Ее вместе с матерью направили в полицию для разбирательств.

Не исключено, сообщили источники «КП-Саратов», что девушка таким образом просто пошутила над родителями. Те юмора не оценили.

ИСТОЧНИК KP.RU