Спасатели успели поймать «прыгунью» под мостом Саратов-Энгельс
В Саратове девушка в шутку отправила матери фото моста Саратов-Энгельс и пообещала прыгнуть
Мост Саратов-ЭнгельсФото: Александр Уриевский
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Днем 21 апреля саратовские областные спасатели выехали к мосту Саратов-Энгелшьс чтобы предотвратить возможную трагедию.
Как сообщили в облспасе, поступила информация, что 16-летняя местная жительница отправила своей матери с телефона фотографию моста и сообщила, что собирается прыгнуть.
В результате отправительницу фото и сообщения задержали на саратовской стороне под мостом.
Ее вместе с матерью направили в полицию для разбирательств.
Не исключено, сообщили источники «КП-Саратов», что девушка таким образом просто пошутила над родителями. Те юмора не оценили.
ИСТОЧНИК KP.RU