«Автодор» дома проиграл УНИКСу по всем статьям
Как и предполагали букмекеры, саратовский баскетбольный с проиграл казанскому УНИКСу домашний матч 21 апреля.
Игра завершилась со счетом 95:111 в пользу гостей. Решающей стала третья четверть, где защита саратовцев развалилась, позволив казанцам набрать 37 очков.
Самым результативным в «Автодоре» традиционно стал Трэ Голден, набравший 26 очков.
Следующий и последний матч в этом сезоне «Автодор» проведет в Красноярске против местного «Енисея» 28 апреля.
Саратовский клуб, в отличие от прошлого года, по итогам регулярного чемпионата не смог пройти в восьмерку сильнейших и свои выступления в текущем сезоне завершает.
ИСТОЧНИК KP.RU