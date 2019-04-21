«Автодор» дома проиграл УНИКСу по всем статьям

СЕГОДНЯ 17:56 2019-04-21T17:57:37+03:00

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Как и предполагали букмекеры, саратовский баскетбольный с проиграл казанскому УНИКСу домашний матч 21 апреля.

Игра завершилась со счетом 95:111 в пользу гостей. Решающей стала третья четверть, где защита саратовцев развалилась, позволив казанцам набрать 37 очков.

Самым результативным в «Автодоре» традиционно стал Трэ Голден, набравший 26 очков.

Следующий и последний матч в этом сезоне «Автодор» проведет в Красноярске против местного «Енисея» 28 апреля.

Саратовский клуб, в отличие от прошлого года, по итогам регулярного чемпионата не смог пройти в восьмерку сильнейших и свои выступления в текущем сезоне завершает.

ИСТОЧНИК KP.RU