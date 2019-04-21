Саратовский полумарафон поставил рекорд по количеству добравшихся до финиша
Как сообщили в саратовском клубе ходьбы и бега «Сокол» в саратовском полумарафоне 21 апреля приняло участие 486 человек. Все они зарегистрировались заранее и вышли на дистанцию сегодня днем на Набережной Космонавтов.
В результате дистанцию в 21,1 км преодолели 184 участника.
- Это новый рекорд Саратовских полумарафонов! — заявили в клубе «Сокол».
Судьбу главного трофея у мужчин после одного часа и десяти минут бега решила всего одна секунда, победителем стал Дмитрий Шилкин. У женщин победу праздновала Ольга Руднева.
Результаты
Мужчины 5 км:
1. Елисеев Андрей 15:35,6
2. Меленчук Данила 15:38,7
3. Хальзов Александр 15:43,3
Женщины 5 км:
1. Николенко Василиса 17:29,0
2. Жадаева Алена 17:31,4
3. Блинова Анастасия 18:01,2
Мужчины 21,1 км:
1. Шилкин Дмитрий 1:10.44
2. Брегеда Дмитрий 1:10.45
3. Тягунов Вячеслав -1:15.44
Женщины 21,1 км:
1. Руднева Ольга 1:34.11
2. Горяева Екатерина 1:35.04
3. Бирюкова Ольга 1:37.17
ИСТОЧНИК KP.RU