Саратовский полумарафон поставил рекорд по количеству добравшихся до финиша

СЕГОДНЯ 17:43 2019-04-21T17:43:36+03:00

Из 486 стартовавших не сошли с дистанции 184 спортсмена

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Как сообщили в саратовском клубе ходьбы и бега «Сокол» в саратовском полумарафоне 21 апреля приняло участие 486 человек. Все они зарегистрировались заранее и вышли на дистанцию сегодня днем на Набережной Космонавтов.

В результате дистанцию в 21,1 км преодолели 184 участника.

- Это новый рекорд Саратовских полумарафонов! — заявили в клубе «Сокол».

Судьбу главного трофея у мужчин после одного часа и десяти минут бега решила всего одна секунда, победителем стал Дмитрий Шилкин. У женщин победу праздновала Ольга Руднева.

Результаты

Мужчины 5 км:

1. Елисеев Андрей 15:35,6

2. Меленчук Данила 15:38,7

3. Хальзов Александр 15:43,3

Женщины 5 км:

1. Николенко Василиса 17:29,0

2. Жадаева Алена 17:31,4

3. Блинова Анастасия 18:01,2

Мужчины 21,1 км:

1. Шилкин Дмитрий 1:10.44

2. Брегеда Дмитрий 1:10.45

3. Тягунов Вячеслав -1:15.44

Женщины 21,1 км:

1. Руднева Ольга 1:34.11

2. Горяева Екатерина 1:35.04

3. Бирюкова Ольга 1:37.17

ИСТОЧНИК KP.RU