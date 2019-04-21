2019-04-21T15:57:34+03:00
Общество

Володин проведет совещание по привлечению инвесторов в Саратовскую область

Планируется создать совместные предприятия с иностранным капиталом
Екатерина Семенова
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Депутат Государственной думы Николай Панков опубликовал в телеграм-канале «Пара слов» очередной пост.

- Знаю, спикер Госдумы помнит и чтит все праздники. Вот и сегодня он поздравил всех верующих нашей области. В разговоре также сообщил, что завтра в Москве проведет большое совещание. На него пригласит посла Южной Кореи с ведущими международными компаниями. Там пройдет диалог по привлечению иностранных инвесторов для нашей области. Разговор пойдет о создании совместных предприятий с иностранным капиталом. Это даст возможность не только привлечь инвестиции, но и создать новые рабочие места. Предприятия с мировым брендом как всегда рентабельны и высокооплачиваемые. Замечу, при положительном решении будет задействован и наш строительный комплекс с трудовыми ресурсами. Чтобы все слышать из первых уст о совместных планах Володин пригласил от области Радаева и Ойкина, – написал Панков.

ИСТОЧНИК KP.RU

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