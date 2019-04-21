На забеги полумарафона в Саратове явились около 500 участников
Бежали не только саратовцы. но и гости из других регионов
Медали полумарафона-2019
Изменить размер текста:
Федерация легкой атлетики и управление по физкультуре и спорту Саратова провели 21 апреля полумарафон на Набережной космонавтов в Саратове.
Участие в нем приняли несколько сотен спортсменов, как это бывает ежегодно, около 500, которые зарегистрировались заранее. На выбор было предложено три дистанции – 500 метров для детей, пять километров и, собственно, сам полумарафон – 21,1 км.
В забегах приняли участие не только жители Саратовской области, но и гости из других регионов.
ИСТОЧНИК KP.RU