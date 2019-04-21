На забеги полумарафона в Саратове явились около 500 участников

СЕГОДНЯ 15:10 2019-04-21T15:20:15+03:00

Бежали не только саратовцы. но и гости из других регионов

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Федерация легкой атлетики и управление по физкультуре и спорту Саратова провели 21 апреля полумарафон на Набережной космонавтов в Саратове.

Участие в нем приняли несколько сотен спортсменов, как это бывает ежегодно, около 500, которые зарегистрировались заранее. На выбор было предложено три дистанции – 500 метров для детей, пять километров и, собственно, сам полумарафон – 21,1 км.

В забегах приняли участие не только жители Саратовской области, но и гости из других регионов.

ИСТОЧНИК KP.RU