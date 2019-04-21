2019-04-21T14:54:57+03:00
Происшествия

Спасатели в Балашове успели вытащить утопленника с того света

Мужчина тонул в реке Хопер
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Как сообщили «КП-Саратов» в облспасе, 21 апреля в Балашове из реки Хопер выловили утопавшего.

Мужчину в воде заметил спасатель, которого сначала привлекли к берегу непонятные звуки. Утопавший уже скрылся под водой и спасателю пришлось нырять за ним.

К моменту когда прибыла «скорая помощь», утопавшему уже провели реанимационные мероприятия – отказали воду из дыхательных путей и он начал дышать.

Мужчину госпитализировали, сейчас выясняется, как он оказался в реке.

ИСТОЧНИК KP.RU

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