Спасатели в Балашове успели вытащить утопленника с того света

СЕГОДНЯ 14:54 2019-04-21T14:54:57+03:00

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Как сообщили «КП-Саратов» в облспасе, 21 апреля в Балашове из реки Хопер выловили утопавшего.

Мужчину в воде заметил спасатель, которого сначала привлекли к берегу непонятные звуки. Утопавший уже скрылся под водой и спасателю пришлось нырять за ним.

К моменту когда прибыла «скорая помощь», утопавшему уже провели реанимационные мероприятия – отказали воду из дыхательных путей и он начал дышать.

Мужчину госпитализировали, сейчас выясняется, как он оказался в реке.

ИСТОЧНИК KP.RU