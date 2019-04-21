Спасатели в Балашове успели вытащить утопленника с того света
Мужчина тонул в реке Хопер
Изменить размер текста:
Как сообщили «КП-Саратов» в облспасе, 21 апреля в Балашове из реки Хопер выловили утопавшего.
Мужчину в воде заметил спасатель, которого сначала привлекли к берегу непонятные звуки. Утопавший уже скрылся под водой и спасателю пришлось нырять за ним.
К моменту когда прибыла «скорая помощь», утопавшему уже провели реанимационные мероприятия – отказали воду из дыхательных путей и он начал дышать.
Мужчину госпитализировали, сейчас выясняется, как он оказался в реке.
ИСТОЧНИК KP.RU