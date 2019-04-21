2019-04-21T14:26:32+03:00
Общество

Электротранспорт осваивает саратовское бездорожье

Двое жителей Балаково прокатились по району на моноколесе и электросамокате
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Из Балаково в Красный Яр на моноколесе и электро самокате .....Проехали 42 - 43 километра. Не спеша. Чуть меньше чем за 3 часа.

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Двое жителей Балаково 20 апреля совершили элетро-пробег от райцентра до поселка Красный Яр, который находится в 20 км от города. Передвигались по дорогам общего пользования вместе с потоком автомобилей и по тротуарам, там, где было возможно.

В пути Александру и Дмитрию пришлось преодолеть не только естественные препятствия в виде железнодорожных путей и канав, но и многочисленные ямы и дефекты дорожного покрытия в районе. В населенных пунктах по пути экстремалы электротранспорта отметили отсутствие в большинстве из них тротуаров.

- Дороги отвратные, ямы, колдо..ны, и все остальное. Дорога настолько отвратная, что местами проще ехать по траве по обочине, — замечает путешественник прыгая по неровностям трассы.

В ходе этого непростого для электротранспорта путешествия со скоростью 30 км в час, Александр в виде монолога успел затронуть тему качества местных дорог, «хрустов» - мотоциклистов, свалок и даже доходов садоводов-пенсионеров.

В комментариях к видео, которое выложили участники по итогам пробега, большинство пользователей соцсетей восторгаются поездкой. Дорога в 42 км туда и обратно на моноколесе и электросамокате несмотря на дефекты или даже полное отсутствие дорожного покрытия заняла у Александра и Дмитрия около 3 часов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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