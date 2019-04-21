«Автодор» в Саратове снова попытается обыграть УНИКС

СЕГОДНЯ 12:45 2019-04-21T12:51:25+03:00

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Саратовский «Автодор» сегодня, 21 апреля, проведет предпоследнюю для себя игру текущего сезона. Матч против казанского УНИКСа начнется в 17.00 по саратовскому времени в ДС «Кристалл».

Саратовский клуб уже в прошлом туре потерял даже теоретические шансы на выход в плей-офф, поэтому вскоре баскетболисты «Автодора» разъедутся в отпуска. Казанцы, наоборот, в случае победы в двух оставшихся играх, в том числе сегодня в Саратове, займут по итогам регулярки первое место, обогнав многолетнего лидера страны – московский ЦСКА.

Тем не менее, в уже неважном с турнирной точки зрения для саратовской команды матче, она будет бороться только на победу. По крайней мере об этом заявил главный тренер черно-белых Евгений Пашутин.

- Мы постараемся навязать гостям жесткую физическую борьбу, а также быть предельно внимательными против агрессивной защиты УНИКСа, двигать мяч в удобном для нас темпе и быть терпеливыми все 40 минут матча. Мы будем играть на победу, — цитирует заявление Пашутина пресс-служба клуба.

Последний раз «Автодор» выигрывал у УНИКСа уже давно - в 2015 году. Крайние 7 встреч заканчивались победами казанской команды. Букмекеры однозначно отдают предпочтение победе «УНИКСа и в этот раз.

ИСТОЧНИК KP.RU