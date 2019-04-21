Отключена вода на шести улицах Саратова
Потерпеть придется жителям в Заводском и Ленинском районах города
Изменить размер текста:
Аварии на водопроводе 21 апреля вынудили специалистов КВС снизить параметры водоснабжения на улицах в двух райнах Саратова.
Для ликвидации повреждений на городском водопроводе сегодня, 21 апреля, изменены параметры холодного водоснабжения абонентам:
- ориентировочно до 15.00 без воды останутся жители домов №№ 61-75 на улице Азина, а также на Волгодонской, Энергетиков, 1 и 2 проездах Энергетиков.
На Чехова в послеке Солнечный воду отключили жителям домовы от улицы Антонова до Мамонтовой. Вернуть водоснабжение обещают к 20.00.
ИСТОЧНИК KP.RU