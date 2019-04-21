Отключена вода на шести улицах Саратова

СЕГОДНЯ 09:55 2019-04-21T10:03:51+03:00

Потерпеть придется жителям в Заводском и Ленинском районах города

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Аварии на водопроводе 21 апреля вынудили специалистов КВС снизить параметры водоснабжения на улицах в двух райнах Саратова.

Для ликвидации повреждений на городском водопроводе сегодня, 21 апреля, изменены параметры холодного водоснабжения абонентам:

- ориентировочно до 15.00 без воды останутся жители домов №№ 61-75 на улице Азина, а также на Волгодонской, Энергетиков, 1 и 2 проездах Энергетиков.

На Чехова в послеке Солнечный воду отключили жителям домовы от улицы Антонова до Мамонтовой. Вернуть водоснабжение обещают к 20.00.

ИСТОЧНИК KP.RU