2019-04-21T09:49:07+03:00
Происшествия

В Саратовской области продолжаются возникать новые возгорания травы и камышей

Часть пожаров происходит в черте городов
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Пожар на берегу Канала в Балаково. Фото соцсетейПожар на берегу Канала в Балаково. Фото соцсетей
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В соцсетях в Балаково и Энгельса местные жители продолжают публиковать фотографии пожаров, которые возникают при возгорании травы и камышей.

Вчера в Энгельсе горели камыши в районе протоки Каюковка и Сазанки.

Дымы было видно далеко за пределами Энгельса.

В Балаково пожары возникали накануне в районе улицы Рабочая у Сельхозтехники и сегодня, в воскресенье у Мировского моста и кинотеатра «Мир».

В Энгельсе горел камыш

В Энгельсе горел камыш

ИСТОЧНИК KP.RU

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