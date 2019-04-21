В Саратовской области продолжаются возникать новые возгорания травы и камышей

СЕГОДНЯ 09:48 2019-04-21T09:49:07+03:00

Пожар на берегу Канала в Балаково. Фото соцсетей

Изменить размер текста: A A

В соцсетях в Балаково и Энгельса местные жители продолжают публиковать фотографии пожаров, которые возникают при возгорании травы и камышей.

Вчера в Энгельсе горели камыши в районе протоки Каюковка и Сазанки.

Дымы было видно далеко за пределами Энгельса.

В Балаково пожары возникали накануне в районе улицы Рабочая у Сельхозтехники и сегодня, в воскресенье у Мировского моста и кинотеатра «Мир».

В Энгельсе горел камыш

ИСТОЧНИК KP.RU