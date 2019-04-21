В Саратовской области продолжаются возникать новые возгорания травы и камышей
Часть пожаров происходит в черте городов
Пожар на берегу Канала в Балаково. Фото соцсетей
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В соцсетях в Балаково и Энгельса местные жители продолжают публиковать фотографии пожаров, которые возникают при возгорании травы и камышей.
Вчера в Энгельсе горели камыши в районе протоки Каюковка и Сазанки.
Дымы было видно далеко за пределами Энгельса.
В Балаково пожары возникали накануне в районе улицы Рабочая у Сельхозтехники и сегодня, в воскресенье у Мировского моста и кинотеатра «Мир».
В Энгельсе горел камыш
ИСТОЧНИК KP.RU