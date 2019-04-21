2019-04-21T08:31:53+03:00
Происшествия

В Энгельсе мотоциклист Yamaha разбился о внедорожник Chevrolet Captiva

По предварительным данным, виновен автомобилист
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В Энгельсе возле Покровского рынка вечером 20 апреля в ДТП серьезно пострадал мотоциклист. Авария произошла на улице Фридриха Энгельса у дома № 71.

По предварительным данным ГИБДД, внедорожник Chevrolet Captiva поворачивая налево не уступил мотоциклу Yamaha.

У байка вывернуло и практически оторвало переднее колесо и руль.

Молодой мотоциклист госпитализирован.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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