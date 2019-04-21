Более ста улиц Саратова останутся без воды
Масштабное отключение начнется в понедельник
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Завтра несколько районов Саратова останутся без воды.
Как сообщили «КП-Саратов» в ООО «КВС», 22 апреля, в понедельник, начнутся работы по вводу в эксплуатацию нового водовода.
С семи утра до полночи не будет воды на улицах: Усть-Курдюмская, Федоровская, Менякина, Исаева, Скоморохова, Саловская, Апрельская, Приволжская т .д. Всего более 100 улиц, в том числе частный сектор.
Кроме этого обезвожены на целый день будут микрорайон «Березки», поселки Иволгино, Зональный, Кардан, Волга, совхоз Комбайн, и другие.
Воду планируется подвозить по заявкам администраций.
ИСТОЧНИК KP.RU