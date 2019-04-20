В центре Саратова мужчина провалился в люк

СЕГОДНЯ 21:21 2019-04-20T21:22:29+03:00

Он обратил внимание администрации на опасность на углу Зарубина и Посадского

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Житель Саратова провалился в люк в центре города.

Как сообщил Сергей Еремин в группе «ЧП-Саратов», он провалился в люк на углу дома №132/138 со стороны улицы Посадского.

- Я взрослый человек, среагировал, а вдруг ребенок?!!!! – возмутился он и призвал администрацию обратить внимание.

При этом, по его словам, визуально люк выглядит закрытым.

Пострадавший опубликовал фото, где видно, что у мужчины ноги покрыты ранами, полученными при падении. Участники соцсети посоветовали ему зафиксировать травмы, чтобы потребовать компенсации за вред здоровью.

ИСТОЧНИК KP.RU