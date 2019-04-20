2019-04-20T19:33:32+03:00
Происшествия

В районе Энгельса горит камыш

Опасность угрожает дачному поселку
Екатерина Семенова
Поделиться:
Фото соцсетейФото соцсетей
Изменить размер текста:

В Саратовской области горят камыши на берегу Волги.

Как сообщают очевидцы в соцсетях, сейчас пылает протока Каюковка в районе Энгельса.

По словам горожан, огонь быстро разгорается, охватывая все большую площадь. Пепел летит на дачный поселок.

ГУ МЧС неоднократно предупреждало об опасности природных пожаров. Сейчас нередки случаи возгорания из-за сжигания мусора. В конце апреля и начале мая пожарным ежедневно приходится выезжать на горение сухой травы до 40 раз.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

В Саратовской области костер в лесу обойдется в 5 тыс. рублей

За вырубку леса придется отдать 3 млн рублей

(подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Регион готовится принять финалистов престижных туристских конкурсов
Школьники Энгельса пообщались с трехкратным чемпионом Олимпиады Александром Карелиным
У «Локомотива» столкнулись три авто
Пьяный мужчина на внедорожнике протаранил два авто и врезался в забор в Саратове
В центре Саратова мужчина провалился в люк
Делегация ООН высоко оценила Центр для беженцев под Саратовом
Саратовский «Сокол» всухую обыграл «Рязань»
На улице в Саратове нашли истекающего кровью мужчину
Волгоградская область не допустила Бондаренко до участия в губернаторских выборах
В Саратове из-за ДТП перестали ходить троллейбусы №7 и 10
Дело об убийстве тростью под Вольском передано в суд
Коммунисты не знают, как спасти энгельсский завод «ТРОЛЗА»
В Елшанке могут расселить еще один барак
Валерий Радаев посадил березу на Кумысной поляне
Пьяная компания до смерти забила парня в Заводском районе
В столкновении двух ВАЗов в Заводском районе пострадали два человека
Евгений Примаков: Вернуть сразу все имущество САЗа нереально
В СГЮА прошла всероссийская акция «Библионочь-2019»
Эксперт рассказал о причинах появления оползня на Новоузенской
В Саратове пьяный пешеход упал на автомобиль
Двое мужчин и женщина признались в краже из дачи в Усть-Курдюме
В Саратове мужчина пытался перебежать дорогу и попал под автобус
Панков: Профиль в Инстаграм помогает Володину узнавать о том, что волнует жителей
Ребенку сломали ногу на снежной горке в Саратове: Дело передано в суд
В субботу саратовцев ожидает потепление
Радаев попросил быстрее достроить проблемный дом БИОС