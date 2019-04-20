В районе Энгельса горит камыш
Опасность угрожает дачному поселку
Фото соцсетей
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В Саратовской области горят камыши на берегу Волги.
Как сообщают очевидцы в соцсетях, сейчас пылает протока Каюковка в районе Энгельса.
По словам горожан, огонь быстро разгорается, охватывая все большую площадь. Пепел летит на дачный поселок.
ГУ МЧС неоднократно предупреждало об опасности природных пожаров. Сейчас нередки случаи возгорания из-за сжигания мусора. В конце апреля и начале мая пожарным ежедневно приходится выезжать на горение сухой травы до 40 раз.
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ИСТОЧНИК KP.RU