Делегация ООН высоко оценила Центр для беженцев под Саратовом

СЕГОДНЯ 19:21 2019-04-20T19:23:34+03:00

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В Центре временного размещения вынужденных переселенцев и беженцев ИВД РФ в Красноармейске Саратовской области состоялась рабочая встреча с Главой Представительства Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев в Российской Федерации Ванно Нупеком.

Во встрече приняли участие начальник ГУ МВЛ РФ по Саратовской области николай Трифонов, депутат Государственной Думы Российской Федерации Евгений Примаков, руководители служб и подразделений полиции, представители районной администрации.

Делегация ООН посетил общежития Центра, изучила условия пребывания вынужденных переселенцев.

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Как отметили в полиции, Центр получил высокую оценку, руководству ГУ МВД региона была выражена благодарность за активное сотрудничество.

ИСТОЧНИК KP.RU