Делегация ООН высоко оценила Центр для беженцев под Саратовом
В Центре временного размещения вынужденных переселенцев и беженцев ИВД РФ в Красноармейске Саратовской области состоялась рабочая встреча с Главой Представительства Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев в Российской Федерации Ванно Нупеком.
Во встрече приняли участие начальник ГУ МВЛ РФ по Саратовской области николай Трифонов, депутат Государственной Думы Российской Федерации Евгений Примаков, руководители служб и подразделений полиции, представители районной администрации.
Делегация ООН посетил общежития Центра, изучила условия пребывания вынужденных переселенцев.
.
Как отметили в полиции, Центр получил высокую оценку, руководству ГУ МВД региона была выражена благодарность за активное сотрудничество.
ИСТОЧНИК KP.RU