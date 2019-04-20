2019-04-20T16:54:24+03:00
Происшествия

На улице в Саратове нашли истекающего кровью мужчину

Он скончался по пути в больницу
Екатерина Семенова
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В Саратове следователи СУ СКР возбудили уголовное дело по факту убийства 35-летнего мужчины.

- 19 апреля диспетчеру «скорой помощи» поступил вызов с улицы Краснокутская, – рассказали «КП-Саратов» в СУ СКР.

Медики госпитализировали пострадавшего, но по пути в больницу он скончался.

Экспертиза показала, что мужчина скончался из-за множества колото-резаных ран на груди и животе. У него были повреждены легкое, тонкий кишечник, а также он потерял много крови.

В настоящее время следователи проверяют версию о причастности к преступлению его 30-летнего знакомого, с которым они накануне поссорились.

ИСТОЧНИК KP.RU

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