На улице в Саратове нашли истекающего кровью мужчину
Он скончался по пути в больницу
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В Саратове следователи СУ СКР возбудили уголовное дело по факту убийства 35-летнего мужчины.
- 19 апреля диспетчеру «скорой помощи» поступил вызов с улицы Краснокутская, – рассказали «КП-Саратов» в СУ СКР.
Медики госпитализировали пострадавшего, но по пути в больницу он скончался.
Экспертиза показала, что мужчина скончался из-за множества колото-резаных ран на груди и животе. У него были повреждены легкое, тонкий кишечник, а также он потерял много крови.
В настоящее время следователи проверяют версию о причастности к преступлению его 30-летнего знакомого, с которым они накануне поссорились.
ИСТОЧНИК KP.RU