2019-04-20T15:35:27+03:00
Общество

Коммунисты не знают, как спасти энгельсский завод «ТРОЛЗА»

Прошел митинг в поддержку завода
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Сегодня, 19 апреля, в центре Саратова прошел митинг солидарности в поддержку завода «ТРОЛЗА». Его участниками стали представители энгельсского завода, а также некоторых саратовских предприятий. К участникам присоединились и представители КПРФ. Всего на площади у памятника Вавилову собрало около ста человек.

- Мы хотим сохранить завод! Нельзя потерять такое предприятие. Спасибо всем, кто оказывает нам поддержку, – обратилась к участникам руководитель профсоюзной организации завода Людмила Букина.

Затем слово взяли представители коммунистов. Облдеп Александр Анидалов выступил с традиционной программной речью, призывая к ответу власти. Его поддержал и соратник по партии Николай Бондаренко.

- Скажите что-нибудь по делу. Как спасти наш завод?», - обратился из толпы участник митинга к облдепам. Но ответа не получил. «Ругать все горазды, но говорильней нам не поможешь! Предложите хоть что-нибудь! – продолжил мужчина, который представился корреспонденту «КП-Саратов» как сотрудник завода «ТРОЛЗА» Алексей.

Затем на сцену вышел еще один представитель предприятия. Он напомнил, что еще в ноябре при правительстве области создана рабочая группа по сохранению завода. «Очень надеемся, что вместе найдем решение проблемы», - отметил выступающий. Его поддержали аплодисментами. В завершение митинга заводчане выпустили в небо воздушные шары.

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Напомним, 15 апреля на заводе «ТРОЛЗА» побывал губернатор области Валерий Радаев и депутат Государственной Думы Николай Панков. По просьбе госдепа прокуратура взяла на личный контроль вопрос выплаты заработной платы. Также Панков потребовал не допустить перевода заводских земель в иной статус.

ИСТОЧНИК KP.RU

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