Валерий Радаев посадил березу на Кумысной поляне
Губернатор Саратовской области Валерий Радаев сегодня, 20 апреля, принял участие в субботнике. Мероприятие прошло в рамках Всероссийской акции «Зеленая весна – 2019».
Как рассказали «КП-Саратов» в пресс-службе главы региона, он работал на территории парка Кумысная поляна.
- По всей стране проводится экологический субботник. Зеленые зоны в городах приводятся в порядок. У нас Кумысная поляна – «легкие» Саратова – сегодня пополнилась новыми саженцами. За ними нужен уход. Силами добровольцев убрана большая территория в парке. Большое дело. Ведь мы обязаны сохранить все, что создала природа, позаботиться о природном парке. Сохранить и приумножить – наша общая задача, – отметил Валерий Радаев
Он высадил саженец березы, осмотрел, как приведены в порядок родники «Беркутовский» и «Андреевский», а также береговую зону каскада «Андреевских прудов». Радаев поддержал инициативу экологов об установке шлагбаума, чтобы не допускать проезда грузовых автомобилей.
Кроме того, глдаве региона показали новый родник – «Коралловый».
Всего в субботнике на Кумысной поляне приняли участие около 300 человек, которые убрали мусор на площади 7 тыс. кв. м и высадили 200 саженцев.
ИСТОЧНИК KP.RU