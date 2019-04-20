Валерий Радаев посадил березу на Кумысной поляне

СЕГОДНЯ 14:57 2019-04-20T14:57:50+03:00

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Губернатор Саратовской области Валерий Радаев сегодня, 20 апреля, принял участие в субботнике. Мероприятие прошло в рамках Всероссийской акции «Зеленая весна – 2019».

Как рассказали «КП-Саратов» в пресс-службе главы региона, он работал на территории парка Кумысная поляна.

- По всей стране проводится экологический субботник. Зеленые зоны в городах приводятся в порядок. У нас Кумысная поляна – «легкие» Саратова – сегодня пополнилась новыми саженцами. За ними нужен уход. Силами добровольцев убрана большая территория в парке. Большое дело. Ведь мы обязаны сохранить все, что создала природа, позаботиться о природном парке. Сохранить и приумножить – наша общая задача, – отметил Валерий Радаев

Он высадил саженец березы, осмотрел, как приведены в порядок родники «Беркутовский» и «Андреевский», а также береговую зону каскада «Андреевских прудов». Радаев поддержал инициативу экологов об установке шлагбаума, чтобы не допускать проезда грузовых автомобилей.

Кроме того, глдаве региона показали новый родник – «Коралловый».

Всего в субботнике на Кумысной поляне приняли участие около 300 человек, которые убрали мусор на площади 7 тыс. кв. м и высадили 200 саженцев.

ИСТОЧНИК KP.RU